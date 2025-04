Osimhen resta il sogno della Juventus ma ora si è messo il Galatasaray di traverso Sportmediaset

Juventus si pensa alla qualificazione in Champions, anche se ora l'aria che si respira è positiva con l'arrivo in panchina di Igor Tudor. Con i soldi incassati anche dalla partecipazione al Mondiale per club, i bianconeri stanno pensando al mercato estivo. E tra i nomi sondati c'è il sogno del ds Giuntoli, ovvero Victor Osimhen, che tornerà a Napoli in estate dopo il prestito al Galatasaray.Osimhen resta il sogno della Juventus, ma ora si è messo il Galatasaray di traversoSecondo quanto riportato da Sportmediaset:Il reparto sotto la lente di Giuntoli è il centrocampo e il sogno per un rinforzo di assoluto livello porta a Newcastle da Sandro Tonali. La società bianconera dovrà riuscire a piazzare Douglas Luiz dopo la stagione più che deludente del brasiliano a causa anche dei numerosi infortuni.

Osimhen resta il sogno della Juventus, ma ora si è messo il Galatasaray di traverso (Sportmediaset). "Juve, davanti riparti da Osimhen" ? L'editoriale di Xavier Jacobelli. Napoli, De Laurentiis tuona contro Giuntoli: "Mai alla Juventus". Servono gol, Osimhen resta il sogno. C'è anche il Psg, ma se arriva la Champions.... Juventus, rivoluzione in attacco: i nomi. Osimhen il sogno, Gatti il sacrificio: il mercato Juve parte dall'attacco.

