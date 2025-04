Lanazione.it - Automobilisti chiamano i soccorsi per un’auto uscita di strada ma a bordo non c’è nessuno

Firenze, 15 aprile 2025 – Erano passate da poco le 7 di martedì 15 aprile quando sotto una fitta pioggia alcuniche transitavano lungo laprovinciale 101 di Castellina in Chianti tra Pietracupa e l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti, hanno notato una macchina che dopo avere abbattuto un olivo, è fuoridalla carreggiata entrando tra i filari di una vigna. Sul posto è stata inviata un ambulanza della Misericordia di Barberino Tavarnelle, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non hanno trovato, né all’interno della macchina nemmeno nelle vicinanze. Nel frattempo erano stati chiamati anche i vigili del fuoco, richiesta poi annullata poiché anche la polizia locale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino intervenuti sulla SP 101, ha costatato che non c’era nessun ferito sul luogo dell’incidente.