Ilfattoquotidiano.it - “La colonna sonora de La Scuola Romana (delle risate)? C’è l’ironia che nasce da una malinconia di fondo, un modo di esorcizzare le avversità”: Piotta racconta il suo nuovo lavoro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Metto in musica l’umorismo eda Ettore Petrolini a Zerocalcare“. Incontriamoin un luogo magico per la Capitale, la sede di Radio Rock, quarant’anni di storia della città e non solo in fm. Qui cidi averci preso gusto, dopo ladella serie “Suburra” tocca a “La)“, film documentario chei miti della commedia e della comicità, appunto, accompagnati da parole e note di Tommaso Zanello, in arte. “Una cosa molto differente rispetto a un crime. con la voce narrante di Carlo Verdone, che c’è anche in presenza, e tantissimi ospiti e omaggi anche ad attori e attrici che purtroppo non ci sono più”.E rispetto a “Suburra” il risultato è molto diverso.Ladella “)” ha sonorità differenti rispetto a Suburra, qui l’atmosfera cambia.