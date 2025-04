Milano la stazione Centrale si fa bella parte la nuova riqualificazione

Milano, 15 aprile 2025 – Al via un progetto di riqualificazione della stazione di Milano Centrale da parte di Grandi Stazioni Retail in collaborazione con il Gruppo Fs Italiane, per renderla più funzionale, confortevole, efficiente e accogliente per tutti i viaggiatori. Dopo quasi vent'anni dall'ultima riqualificazione, la Centrale si rinnova, con interventi mirati a rispondere alla crescita dei flussi di viaggiatori, aumentati significativamente con l'affermazione dell'Alta Velocità, e a una crescente sensibilità verso la sostenibilità, che ha reso il treno un mezzo di trasporto sempre più privilegiato. Le novità Per questo motivo, il nuovo progetto prevede interventi mirati a migliorare la fruibilità dei servizi offerti e l'esperienza dei visitatori. I lavori prevedono una rivisitazione dei percorsi verticali, con la sostituzione dei tappeti mobili con scale mobili di ultima generazione, più efficienti e meno ingombranti.

