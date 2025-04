Lopinionista.it - Ungheria, Schlein: “Orban scrive una pagina buia per i diritti”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “oggiuna delle pagine più buie per iche l’Unione europea abbia mai conosciuto”. È quanto afferma la segretaria del Pd Elly(foto).“È gravissimo e inaccettabile che uno Stato membro vieti per legge i Pride, ledendo il diritto fondamentale di manifestazione, con l’unica finalità di perseguitare la comunità lgbtqia+. In particolare le persone trans e non binarie, la cui identità e dignità Orbán tenta di cancellare con un voto del parlamento. Le persone non si possono cancellare per legge. La diversità non si può vietare per legge. Siamo davanti ad una violazione palese diumani. Siamo al fianco della comunità Lgbtqia+ income in Italia e in tutta l’Europa”, aggiunge la leader Dem.L'articolo: “unaper i” L'Opinionista.