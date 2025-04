Premio Strega ecco i 12 libri candidati all’edizione 2025

2025 – Annunciati i 12 libri in corsa per il Premio Strega 2025. "I titoli candidati a quest'edizione – ha spiegato Melania G. Mazzucco, presidente del comitato direttivo – rispecchiano nell'insieme una pluralità di generi e generazioni. Ogni gamma della prosa contemporanea è rappresentata: romanzo, memoir, narrativa non-fiction, graphic novel, romanzo biografico, giallo, noir, thriller, distopico (ma nessun fantasy). Tuttavia i romanzi veri e propri non sono la maggioranza. Predomina il racconto dell'Io: la cosiddetta autofiction o l'autobiografia vera e propria che ricorre, coi suoi fasti e le sue miserie". Questo l'elenco completo: - Valerio Aiolli, Portofino blues (Voland), proposto da Laura Bosio; - Saba Anglana, La signora meraviglia (Sellerio Editore), proposto da Igiaba Scego; - Andrea Bajani, L'anniversario (Feltrinelli), proposto da Emanuele Trevi; - Elvio Carrieri, Poveri a noi (Ventanas), proposto da Valerio Berruti; - Deborah Gambetta, Incompletezza.

