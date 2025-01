Iltempo.it - De Filippi con De Martino fa il botto. Bene l'informazione di Poletti e Barra

Leggi su Iltempo.it

Sabato sera televisivo, quello di ieri 18 gennaio 2025, con una nuova sfida tra Ora o mai più su Rai1, condotto a partire da questa edizione da Marco Liorni, e C'è posta per te con Maria Desu Canale5. Ad affiancare Liorni, in qualità di giudici e coach: Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Raf, Rettore, Patty Pravo, Marco Masini, Riccardo Fogli, Rita Pavone. E in veste di concorrenti e in ordine di classifica provvisoria: Pierdavide Carone (vincitore della serata), Matteo Amantia, Pago, Antonella Bucci, Loredana Errore, Valerio Scanu, Carlotta, Anonimo Italiano. Ospiti di Maria erano invece Stefano Dee il tennista Matteo Berrettini. Chi ha vinto la serata? Presto detto. Ora o mai più ha totalizzato una media di 2.420.000 spettatori pari al 17.3% di share (in ulteriore calo rispetto a sette giorni fa), mentre C'è posta per te ha siglato una media di 4.