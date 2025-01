Oasport.it - Daniil Medvedev paga a caro prezzo le proprie intemperanze: più della metà del montepremi sfumato

Non si è chiusa come avrebbe desiderato la propria esperienza agli Australian Open 2025. Il russo, finalista l’anno scorso e sconfitto da Jannik Sinner al quinto set, è uscito di scena al secondo turno per mano del qualificato americano Learner Tien. Una sconfitta bruciante nel parziale decisivo, replicando la stessa esperienza del primo round, con esito opposto, contro la wild card thailandese Kasidit Samrej.Partite nelle qualinon si è distinto per atteggiamenti particolarmente educati. Nel primo match, il russo ha sfogato tutta la propria frustrazione, distruggendo la telecamera posizionata sulla rete, mentre nella sfida contro Tien ha lanciato la racchetta contro i cartelloni pubblicitari danneggiandoli.Non contento,ha rifiutato di partecipare alla conferenza stampa posteriore al suo ko.