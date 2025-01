Oasport.it - Carlos Alcaraz ai quarti agli Australian Open: Draper si ritira dopo due set

Leggi su Oasport.it

Non ne aveva più Jackche dà forfaiti primi due set giocati contro. Lo spagnolo approda quindi aidi finale deglie prenota la supersfida contro Novak Djokovic per martedì. Fuori invece l’inglese che veniva da tre match vinti al quinto set e non ne aveva più.Ritiro perche è arrivato sul 7-5 6-1: primo set che era stato infatti combattuto, con il britannico che era riuscito a rientrarelo svantaggio iniziale. Il numero 18 del mondo ha annullato due palle break sullo 0-1 e sull’1-2, poi ha subito il break sul 2-3. Nonostante questo il nativo di Sutton era rientrato grazie ancheerrori e alle distrazioni diche poi è riuscito a chiudere il parziale per 7-5.Secondo set che sostanzialmente non è mai esistito, dominato daconin campo praticamente solo per onor di firma.