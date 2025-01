Canosa di Puglia terribile schianto tra auto e camion | morti due 20enni nell’auto distrutta

Leggi su Dayitalianews.com

Erano giovanissime le due vittime che questa notte (19 gennaio) poco dopo la mezzanotte hanno perso la vita in unincidente sulla strada statale 93 che dadiporta a Barletta. La loro, per cause ancora da chiarire, si è scontrata – distruggendosi – con unnelle vicinanze del casello di.Le vittime sono giovanissime: un 25enne ed un 23enne. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze del 118; per estrarre i due giovani i pompieri hanno lavorato a lungo e, quando il personale medico li ha ricevuti, non ha potuto fare altro che accertarne il decesso.Tremende le scene che si sono presentate davanti ai primi soccorsi giunti sul posto.Per consentire i soccorsi, i rilievi del caso e la rimozione dei mezzi coinvolti e dei detriti, l’arteria stradale pugliese è rimasta chiusa al transito per ore, fino intorno alle 4,30 di oggi, domenica mattina.