Agi.it - Bolelli e Vavassori ai quarti di finale agli Australian Open. Niente da fare per la coppia Paolini-Errani

AGI - Simonee Andreasi sono qualificati per i quarti dinel doppio maschile. La coppia azzurra ha superato in due set, 6-3, 7-6, gli spagnoli Jaume Munar e Padro Martinez., numeri 3 del seeding, a Melbourne non hanno ancora concesso un set e martedì se la vedranno con i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral. Nuova delusione per Jasmine Paolini che dopo l'eliminazione in singolare è stata battuta anche in doppio con Sara: le due azzurre si sono arrese in due set, 7-5, 7-5, alle russe Diana Shnaider e Mirra Andreeva, nel secondo turno del doppio femminile degli