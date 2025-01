Terzotemponapoli.com - Atalanta-Napoli, Chiariello: “Era un test Scudetto”

Leggi su Terzotemponapoli.com

è stato il big match del Sabato sera con gli uomini di Conte che hanno espugnato il Gewiss. Nel suo consueto editoriale per Canale 21, Umbertoha così commentato la vittoria di Bergamo. Di seguito le parole del giornalista.L’veniva da 15 risultati utili consecutiviCosì: “Conte aveva ragione in conferenza, quella di stasera non era partita, la vera partitaè quella del 2 marzo con l’Inter. Era un, però, fuori i secondi: e ilha superato l’. All’andata c’era stata una frase profetica di Conte: “In questo momento.l’è più forte di noi”. Lui aveva conualizzato. In quel momento l’aveva portato il massimo sforzo, aveva il vento in poppa e oggi veniva da 15 risultati utili consecutivi, aveva perso l’ultima a settembre con il Como.