Ilnapolista.it - Ancelotti: più lo criticano, più vince. Il Real Madrid è primo in Liga: +2 sull’Atletico, +7 sul Barcellona

Leggi su Ilnapolista.it

: più lo, più. Ilin: +2, +7 sulSPQM: Sono Pazzi Questiisti. È un ambiente folle quello del. Siamo ben oltre la crisi di nervi di almodovariana memoria. Lui, Pedro, protagonista della movida madrilena. Aquest’anno hanno due avute varie crisi di nervi. Due su tutte, quelle subito dopo i tonfi delcontro il: la sconfitta per 0-4 in campionato e quella 2-5 in finale di Supercoppa spagnola. Sembrava che fosse la fine del mondo. Poi ti soffermi a leggere la classifica del campionato dopo il 4-1 al Las Palmas e ilte lo ritroviin classifica con due puntidi Simeone e ben sette sulche tanta isteria ha provocato dalle parti di Valdebebas.ha il passo lungo.