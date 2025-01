Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, c’è la cabina di regia: Regione e Comune di Bologna uniti per la città. Via agli interventi urgenti sul Ravone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 19 gennaio 2025 – Il governatore Michele de Pascale e il sindaco Matteo Lepore, durante il sopralluogo di inizio mese nelle zone alluvionate di via Andrea Costa e dintorni, l’avevano in parte anticipato: rafforzare il gruppo di lavoro trae altri enti per concentrarsi e mettere in sicurezza i torrenti diin primis. E ora, ecco l’istituzione di un’unicaditrametropolitana per gliriguardanti il capoluogo post-. “Un passo necessario per fronteggiare rapidamente le criticità causate dall’che ha colpito il nostro territorio e avviareper mettere in sicurezza idraulica lae l’area metropolitana – commenta il sindaco –. Con questo accordo ci impegniamo a superare ogni disallineamento e frammentazione, con un governo unitario degli”.