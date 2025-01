Sport.quotidiano.net - Abate rimette in piedi la Ternana: "Niente drammi, ora più compatti"

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Massimo CiaccoliniTERNILa, fermata dal Pineto e ancora bloccata sul calciomercato, rischia di perdere posizioni in classifica in attesa dei risultati odierni della Virtus Entella, del Pescara e della Torres. Ignazio, l’unico ad aver parlato in casa rossoverde nel post-partita di venerdì, è stato lucido nella sua analisi sulla sconfitta in Abruzzo. "Il Pineto ha fatto un’ottima partita – ha detto il tecnico delle fere – e noi non abbiamo approcciato con la ferocia giusta. La sconfitta è meritata. Ci insegna pure che per fare un campionato importante bisogna tenere l’asticella alta sotto ogni punto di vista e che non c’è nulla di scontato. Abbiamo incontrato una squadra che ha fatto dell’aggressività e del coraggio nell’attaccarci le sue armi migliori, mentre lastavolta è stata troppo poco pulita tecnicamente e quasi mai incisiva nei duelli".