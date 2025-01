Donnapop.it - «Tony Effe è bravo, deve scrivere ciò che vuole, io ci fare un duetto», famosa cantante elogia il trapper, ecco chi è

Leggi su Donnapop.it

Dopo le aspre polemiche per il Concerto di Capodanno,può consolarsi con gli elogi di unaitaliana. Quest’ultima vorrebbe duettare con lui, ma chi è?A riconoscere il talento delromano è stata Donatella Rettore: ladi Lamette, in una recente intervista ad AdnKronos, ha infatti confessato che le piacerebbe duettare con il fidanzato di Giulia De Lellis. Cosa ha detto?Donatella Rettore parla diParlando di, laha parlato della censura fatta ai suoi brani del passato, fra cui Cobra. Cosa ha detto in merito? Le sue parole: “Ricordiamoci di ‘Cobra’, anche quel brano fu censurato. La libertà d’espressione è fondamentale. Se non fosse stato per quella professoressa siciliana che ha gridato alla volgarità, nessuno avrebbe dato peso al doppio senso”.