Oasport.it - Startlist discesa Wengen 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali Casse, Paris e degli azzurri

Leggi su Oasport.it

Domani, sabato 18 gennaio, si terrà ala quartalibera stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-di sci alpino. Sul Lauberhorn vedremo dunque nuovamente in azione gli uomini jet del Circo Bianco, dopo la gara odierna di supergigante vinta un po’ a sorpresa dal padrone di casa svizzero Franjo Von Allmen.LA DIRETTA LIVE DELLAFEMMINILE DI CORTINA DALLE 11.00LA DIRETTA LIVE DELLADIDALLE 12.30Adesso però l’attesa è tutta per il vero main event del fine settimana elvetico, con il pubblico locale che spera nel pronto riscatto di Marco Odermatt (leader nella classifica generale e di specialità) indopo il deludente settimo posto di oggi in SuperG. Per quanto riguarda invece i colori, Mattiava considerato uno dei candidati principali al podio mentre Dominiksarà un outsider di lusso per le posizioni di vertice.