Spazionapoli.it - Sceglie Osimhen e Mertens, niente Napoli: sfuma il ritorno con Conte

CalcioUltimissime –trasferimento in azzurro alla corte di Antonio: giocherà con, i dettagliGiovanni Manna a lavoro per migliorare la rosa di Antonio, a seguito di diverse partenze e alcuni cambiamenti in atto. Dopo l’addio di Kvaratskhelia, la società dovrà garantire al mister un nuovo attaccante esterno che possa giocarsi il posto con Neres. Ma non solo. Ecco le ultimissime sul calcio.A inizio mercato e con l’infortunio di Buongiorno, si pensava che la formazione partenopea potesse acquistare un centrale entro i primi giorni dell’anno. In realtà, Juan Jesus è scalato a titolare al fianco di Rrahmani e Rafa Marin non ha ancora fatto le valigie. Su di lui il Villareal. Ma prima di un’eventuale partenza, ilattende il difensore centrale.