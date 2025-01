Formiche.net - Perché i cambiamenti di Valditara vanno nella giusta direzione. Scrive Fruganti (Sui tetti)

Le nuove linee guida del primo ciclo annunciate dal ministro dell’istruzione e del merito Giuseppehanno acceso il dibattito pubblico. Il lavoro della Commissione preposta ha delineato le prime direttrici, ma ci sono ancora un paio di mesi di lavoro e alcuni spunti arriveranno anche dal confronto in atto. Naturalmente nessuna linea guida intacca la libertà di insegnamento dei docenti, quindi alcuni toni allarmistici sull’arrivo della scuola sovranista sono del tutto immotivati e propagandistici.Iannunciati sembrano andare. L’approccio alla letteratura per ragazzi e all’epica fin da piccoli sarà un ottimo aiuto per appassionare i bambini alla lettura, educarli alla comprensione di costrutti sintattici articolati e all’acquisizione di un lessico ampio, nonché di registri diversi.