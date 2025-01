Nel bunker di Daniela Santanchè a Cortina | la fiducia di Giorgia Meloni e il pericolo per l’accusa di truffa

Leggi su Open.online

ha appreso del suo rinvio a giudizio per false comunicazioni sociali sui bilanci di Visibilia nella sua casa a. Come ha scritto Open,non ha intenzione di chiederle un passo indietro dopo la decisione della Gup di Milano Anna Magelli. «Tranquilla come al solito», risponde lei al telefono. Oggi andrà alle cerimonie per la Coppa del Mondo di sci. La sua linea è tracciata: «Vado avanti. Faccio il ministro perché ho ladi. Sarà lei a decidere». Ma c’è unche incombe sulla testa della responsabile del Turismo., indagata anche per concorso in bancarotta per Ki Group srl, ha un’altra richiesta di rinvio a giudizio perallo Stato. Per la storia della cassa integrazione a zero ore di Visibilia all’epoca del Covid. E questo potrebbe cambiare tutto.