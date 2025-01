Lanazione.it - Moto contro furgone: grave un ragazzo di 17 anni ricoverato in codice rosso

Empoli (Firenze), 17 gennaio 2025 –incidente in lungarno Dante Alighieri a Empoli. Undi 17che viaggiava insi è scontratoune nell’impatto ha riportato la frattura ad un braccio e un trauma rachide cervicale. Il sinistro si è verificato ieri pomeriggio verso le 16.45. La dinamica è al vaglio della polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa che è intervenuta sul posto. Ad avere la peggio nel violento impatto è stato il giovane centauro che è stato sbalzato dal mezzo ed è caduto rovinosamente a terra. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e una ambulanza che ha poi trasportato inil 17enne al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe. Da quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita.