Mbangula continua a convincere e sforna una grande prestazione in Juve Milan: è l'MVP del match – FOTO

di RedazionentusNews24: grandissimacontro ile nomina di MVP delAltradi Samuelche entra anche nel tabellino dei marcatori in. Non solo: il belga è stato premiato a fine partita come calciatore migliore della partita.Che partita, Samuel! ?? Tutto suo il Panini Player Of Thedi #! pic.twitter.com/Gjt1YW5xVN— Lega Serie A (@SerieA) January 18, 2025Convince ancora il belga che sfrutta dell'assenza di Conceicao per dominare quella che è la fascia sinistra di Yildiz, uscito anzitempo per un problema all'adduttore. Il suo gol ha aperto ilvinto dai bianconeri per 2-0.