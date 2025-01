Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina 6-2 1-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: break di vantaggio per l’ucraina nel secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GIRON DALLE 9.00LADI MUSETTI-SHELTON DALLE 7.00LADI SONEGO-MAROZSAN (3° MATCH DALL’1.00)LADI ERRANI/VAVASSORI ALLE 4.0030-40 Stringe troppo la traiettoria del dritto, palla.30-30 Difesa strenua di, brava già a proseguire lo scambio con un paio di salvataggi notevoli, poi però è costretta all’errore di rovescio.15-30 Non passa il rovescio incrociato di.0-30 Risposta incisiva, attacco di dritto e chiusura con una comoda volee per l’italiana.0-15 Larga l’accelerazione di rovescio di.1-2! Altra ingenuità di: la sua smorzata non supera la rete.passa inin questo parziale.40-V Gravissimo errore commesso dacon il dritto, l’azzurra era assolutamente in comando dello scambio.