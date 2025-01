Ilgiorno.it - Lite per un commento di troppo su una ragazza: 23enne accoltellato alla schiena. Arrestato ragazzo di 20 anni

Como, 18 gennaio 2025 – Piazza Volta, a due passi dal lungolago, pieno centro di Como. Tutto è accaduto intorno alle 3 di notte quando unaè finita con un accoltellamento. Ad avere la peggio undi 23, raggiunto da un fendente. Il giovane è stato soccorso e portato d’urgenza, in codice rosso, al Sant’Anna. Per fortuna, nonostante la gravità delle ferite, ilnon sarebbe in pericolo di vita. Per il tentato omicidio è statoun 20enne, fermato poco dopo l'aggressione dai poliziotti, mentre si allontanava velocemente dpiazza, con addosso un giubbotto macchiato di sangue e un coltello a serramanico nascosto nel calzino. Le volanti della polizia, impegnate in un servizio di controllo del territorio nel centro di Como, si trovavano - fa sapere la questura - a pochissima distanza da piazza Volta e in breve tempo sono giunte sul posto, trovando ilferito e sanguinante, sorretto da alcuni giovani.