Oasport.it - Lewis Hamilton è pronto per il suo esordio a Maranello. Lunedì i primi passi nella scuderia?

Leggi su Oasport.it

Ci siamo. Stiamo per vedere scritta la storia della Formula Uno. Il pilota più vincente di sempre farà il suoufficiale all’interno del team più blasonato della storia del motorsport. Per quelle due persone sul Pianeta Terra che non avessero capito di chi stiamo parlando è presto svelato l’arcano:muoverà i suoitra poche ore.La conferma è arrivata direttamente dalle parole del CEO dellaemiliana, Benedetto Vigna, che ha confermato che il sette volte campione del mondo farà il suo attesissimoalla Casa madre dinel corso della settimana in arrivo. Ad occhio e croce sarà proprio20 gennaio il giorno della “prima volta” di Siralla corte del Cavallino Rampante.Dopo i classici convenevoli, un giro completo dello stabilimento, e le prime parole con tecnici ed ingegneri, si prevede che il “Re Nero” guiderà poi una Ferrari degli scorsi anni nei prossimi giorni della settimana per velocizzare il suo affiatamento con le monoposto tinte di rosso.