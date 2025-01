Oasport.it - Jannik Sinner: “Ho provato serve and volley, errori positivi. Rune? Può alzare il livello”

ha aperto la conferenza stampa manifestando una certa soddisfazione dopo aver sconfitto Marcos Giron ed essersi qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open: “Il primo obiettivo era quello di accedere alla seconda settimana. Sono molto felice di essere di nuovo qui. Quella di oggi è stata forse la migliore partita per come ho cercato di giocare. Ho fatto ancora qualche errore, ma va bene così. Mi è sembrato di colpire la palla un po’ meglio che nei turni precedenti. Naturalmente voglioil mionel prossimo turno. Oggi mi sembrava di sbagliare ancora qualche colpo, ma in modo positivo. Ho cercato di fare un po’ diande alcuni dropshot, provando ad avere un buon feeling con il campo“.L’azzurro si è soffermato anche sul prossimo avversario.