Israele e Hamas si preparano al cessate il fuoco a Gaza | domani lo stop ai bombardamenti e i primi scambi di prigionieri

Leggi su Open.online

Scatterà alle 8:30 di domenica 19 gennaio ililnella Striscia di. Lo ha confermato l’esercito israeliano, dopo che il governo di Benjamin Netanyahu ha dato il proprio via libera all’accordo siglato con. «L’Idf si sta preparando ad attuare l’accordo per la restituzione degli ostaggi approvato dai vertici politici nella notte di sabato. L’accordo entrerà in vigore domenica 19 gennaio alle 08:30 e, come parte di esso, le truppe dell’Idf attueranno le procedure operative sul campo in conformità con gli accordi stabiliti», si legge in un comunicato delle forze di difesa israeliane pubblicato su Telegram. «L’Idf – continua la nota – si sta preparando ad accogliere gli ostaggi dopo la loro liberazione dalla prigionia die sta operando per fornire un adeguato supporto fisico e psicologico».