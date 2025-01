361magazine.com - Il Grande Fratello pronto a sorprendere una coppia. L’indiscrezione

Leggi su 361magazine.com

, gli autori pensano di realizzare una sorpresa ad una. Cosa emerge dal, il reality show tornerà lunedì con una nuova ed inedita puntata ricca di colpi di scena. Dal ritorno in Casa di Helena Prestes, pronta per un confronto ad una possibile eliminazione.Tra una puntata e l’altra il programma televisivo volge quasi al termine e i concorrenti continuano a proseguire la propria esperienza tra confronti e scontri.Leggi anche, Helena scrive una lunga lettera ai fan: “È solo l’inizio”Una sorpresa per unain Casa? Ecco cosa emerge dalStando a quanto riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano gli autori del reality show starebbero organizzando una sorpresa per una. La Marzano scrive:“Stanno organizzando una super sorpresa super romantica per unadel GF.