Il Falcone tra formazione e polemiche

Si conclude oggi la “Settimana della sicurezza”, iniziativa alla sesta edizione, organizzata all’Istitutodi Gallarate che ha proposto agli studenti incontri con esperti, associazioni di volontariato, protezione civile e forze dell’ordine su vari aspetti dell’argomento. Da giorni il progetto della scuola è al centro di. I giovani attivisti del gruppo Tanuki (protagonisti la scorsa estate della protesta per salvare il bosco in via Curtatone) hanno annunciato un presidio oggi in mattinata a partire dalle 10 davanti all’istituto mentre un volantino firmato da "alcuni insegnanti, studenti e studentesse della provincia di Varese" ha lanciato una mobilitazione per questa mattina esprimendo sdegno "verso una scuola al servizio di un’ideologia militarista e securitaria". Ha risposto prendendo le distanze con una lettera il rappresentante degli studenti deldifendendo il valore dell’iniziativa della scuola: " Mi chiamo Gabriele Ferrario, sono rappresentante dell’Istitutoe volevo chiedere scusa a nome degli studenti.