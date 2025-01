Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 18 gennaio 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Ora o mai più, su Canale 5 C’é posta per te. Guida aiTv della serata del 18Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 18? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.15 Siccità. A Roma non piove da tre anni, e la scarsità d’acqua cambia abitudini e regole. In una città segnata dalla sete e dai divieti, personaggi di ogni età e status cercano la redenzione. Le loro vite si intrecciano in un destino beffardo, mentre Roma attende la pia, sperando nel cambiamento.