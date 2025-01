Anticipazionitv.it - Giulia De Lellis parla del suo futuro figlio e ripensa ad Andrea Damante: le dichiarazioni

Decontinua a brillare come una delle influencer più seguite in Italia. Con milioni di follower e un marchio recentemente sbarcato da Sephora, la sua figura è in continua ascesa. Durante una recente intervista con La Repubblica, l’influencer hato apertamente di maternità, amore e musica, condividendo riflessioni personali che offrono uno sguardo autentico sul suo mondo.ha volutore anche di, storico fidanzato che ha conosciuto durante l’esperienza a Uomini e Donne.Il desiderio diDeDeha confessato il suo desiderio di diventare madre, anche se non ha fretta di realizzarlo. “Se il mio orologio biologico inizia a ticchettare? Io sono un’amante dei bambini, voglio unda che ho memoria, però non ho troppe ansie.