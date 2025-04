Moto fuori controllo il biker finisce in ospedale

Motociclista perdere la vita in A22, la giornata di ieri, domenica 13, è stata caratterizzata da un altro schianto in cui è stato coinvolto un biker. È successo a Tesimo, sulla provinciale tra Nalles e Prissiano. È qui che un centauro di 64 anni ha.

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi, venerdì 11 aprile, lungo via 4 Novembre a Limone sul Garda, dove due motociclisti – un uomo e una donna di 52 e 54 anni – sono rimasti coinvolti in un incidente.

Il sinistro ha coinvolto cinque centauri e un'automobile, generando una. Due motociclisti in gravissime condizioni, trasportati d'urgenza in ospedale: è questo il primo, drammatico bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina, domenica 30 marzo, sulla Statale 45bis in territorio di Prevalle.

