Livorno Andrea Luci saluta il calcio giocato

Dopo quattordici anni, 439 presenze e un legame mai spezzato con la maglia amaranto, Andrea Luci ha deciso di dire basta e appendere gli scarpini al chiodo. Lo ha ufficializzato al termine della sfida di serie D contro la Flaminia Civita Castellana, conclusa sul 2-2: "Chiudo in bellezza, con una promozione. È il modo più bello per salutare". Una carriera iniziata a Livorno nel 2010, interrotta solo per una parentesi nella stagione 2020/2021, e proseguita con costanza, dedizione e un attaccamento raro ai colori della città. Lo scorso anno aveva già scritto la storia superando Mauro Lessi per numero di presenze in amaranto. Ora, dopo aver riportato il Livorno tra i professionisti, sente che il cerchio si è chiuso."La promozione era il mio obiettivo da quando sono tornato – ha dichiarato Luci – ed era il minimo che mi ero prefissato.

Livorno - il capitano Andrea Luci annuncia il ritiro : "La promozione il modo migliore per lasciare - ho raggiunto il mio obiettivo"

Una vita con la maglia amaranto, indossata per la prima volta il 15 agosto del 2010 nella partita di Coppa Italia contro la Cremonese e poi, eccezion fatta per la parentesi del 2020/2021, mai più lasciata.