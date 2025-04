Tpi.it - Parigi-Roubaix 2025: la caduta di Tadej spalanca la storia per Mathieu

L’olandesevan der Poel (Alpecin Deceuninck) ha vinto la 123ma, giungendo solitario al velodromo con un vantaggio di 1’18” sul campione del mondo, lo slovenoPogacar (UAE Team Emirates), con il danese Mads Pedersen (Lidl Trek), terzo a 2’11”, che ha completato un podio anagramma di quello registrato una settimana fa al termine del Giro delle Fiandre.Il nipote di Raymond Poulidor ha così eguagliato il record detenuto in coabitazione dal francese Octave Lapize (1909-1911) e dall’italiano Francesco Moser (1978-1980), gli unici nellacapaci di conquistare tre successi consecutivi nella corsa delle pietre.Inoltre, come il sommo trentino,ha trionfato sempre per distacco. La gara odierna è stata caratterizzata da due fasi distinte con la foresta di Arenberg spartiacque nel mezzo.