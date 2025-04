Il gruppo podistico Endas Cesena lascia il segno agli European running championships di mezza maratona

mezza maratona e maratona. Alla manifestazione continentale ha partecipato anche una rappresentanza di podisti del Gp Endas Cesena (Berardi Stefano, Danesi Alessio, Di Gregorio. Cesenatoday.it - Il gruppo podistico Endas Cesena lascia il segno agli European running championships di mezza maratona Leggi su Cesenatoday.it Il 12 e 13 aprile si sono svolti a Bruxelles, in Belgio, i campionati europei open (aperti a tutti) dei 10000 metri,. Alla manifestazione continentale ha partecipato anche una rappresentanza di podisti del Gp(Berardi Stefano, Danesi Alessio, Di Gregorio.

Potrebbe interessarti anche:

Maratona per le donne in chemioterapia - in 290 a Cesena e Forlì si sono fatte "una piega per lo Ior"

Domenica 23 febbraio l’Istituto Oncologico Romagnolo ha coinvolto sette città della Romagna e una dell’Emilia in una grande maratona di solidarietà: le donne di Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Rimini, Riccione e Argenta sono state tutte convocate per farsi “Una Piega per lo Ior”, titolo di.

'Maratona' per le donne in chemioterapia - in 290 a Cesena e Forlì si sono fatte "una Piega per lo Ior"

Domenica 23 febbraio l’Istituto Oncologico Romagnolo ha coinvolto sette città della Romagna e una dell’Emilia in una grande maratona di solidarietà: le donne di Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Rimini, Riccione e Argenta sono state tutte convocate per farsi “Una Piega per lo Ior”, titolo di.