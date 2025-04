Dazi e Borse oggi altra giornata all’incertezza Trump agita il mondo | Nessuno si salverà

Trump continua ad agitare la clava dei Dazi e promette misure anche sui chip, e annunci in proposito in settimana. "Nessun Paese si salverà per gli ingiusti squilibri commerciali e le barriere non tariffarie che sono state usate contro di noi, soprattutto dalla Cina", avverte il presidente Usa. "Nessuna eccezione è stata annunciata venerdi". "Stiamo valutando Dazi anche sui chip per la sicurezza nazionale", aggiunge il tycoon riferendosi a possibili tariffe sui semiconduttori nelle prossime settimane e alle esenzioni dai Dazi reciproci per gli smartphone e i pc, solo "temporanee". Rimbalzo delle Borse alla riapertura dei mercati dopo il fine settimana.

Rimbalzo delle borse alla riapertura dei mercati dopo il fine settimana. “Stiamo valutando dazi anche sui chip per la sicurezza nazionale”, aggiunge il tycoon riferendosi a possibili tariffe sui semiconduttori nelle prossime settimane e alle esenzioni dai dazi reciproci per gli smartphone e i pc, solo “temporanee”.

Borse asiatiche in rialzo grazie alla sospensione dei dazi di Trump

Sale con più decisione Hong Kong (+2,14% a seduta ancora aperta), Shanghai e Shenzhen invece guadagnano rispettivamente lo 0,69 e lo 0,97%. A Taiwan (-0,08%) il gruppo che assembla iPhone, Hon Hai Precision Industry, fa un passo avanti del 2,97%, a Seul (+0,95%) del temporaneo stop ai dazi di Trump beneficia invece Samsung Electronics (+1,72%).

Borse asiatiche in rialzo dopo sospensione dazi di Trump su elettronica

Seduta positiva per le Borse asiatiche come sono positivi i futures sugli indici europei e di Wall Street dopo che Donald Trump ha sospeso i dazi sull'elettronica di consumo, che comprende gli smartphone e i laptop.

