Elisabetta Gregoraci e quell’infezione che l’ha fatta finire in ospedale | tanta paura per la showgirl i fatti

La perdita della conduzione di Battiti Live è stata solo il primo tassello di un effetto domino che ha travolto Elisabetta Gregoraci. Dopo sette edizioni alla guida del programma musicale, il passaggio da Italia 1 a Canale 5 ha segnato anche l'addio della showgirl, che non ha mai nascosto di aver vissuto quel momento come un vero lutto professionale.

. Dopo il lungo ricovero per problemi di salute, dopo essersi accorta che chi aveva al suo fianco non c’era nel momento più importante per lei, Elisabetta ha detto di aver capito molte cose, ma anche di aver iniziato a soffrire di fame nervosa.

“Per la prima volta sto bene da sola. “Con Flavio ci vogliamo bene, abbiamo un figlio meraviglioso. A questo si è aggiunto un cambiamento inaspettato nella sua vita privata: il trasferimento del figlio Nathan a Ginevra per motivi di studio.

