Fatture inesistenti e interessi per 420mila euro usura nel Varesotto | denunciati un imprenditore e due commercialisti

imprenditore e due commercialisti sono stati denunciati dai militari della Guardia di Finanza di Varese con l'accusa di usura in concorso e per l'emissione di Fatture inesistenti. Avevano chiesto interessi per oltre a 400 mila euro. Leggi su Fanpage.it Une duesono statidai militari della Guardia di Finanza di Varese con l'accusa diin concorso e per l'emissione di. Avevano chiestoper oltre a 400 mila

Potrebbe interessarti anche:

Fatture per operazioni inesistenti : sequestro da 2 - 5 milioni di euro

Nello specifico, i finanzieri hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del. . . E' il provvedimento eseguito oggi (4 aprile) dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti : sequestro preventivo di 450 mila euro

A diffondere la notizia una comunicazione della Procura di Benevento. Il sequestro a carico delle tre aziende è di 450 mila euro equivamente alle somme dovute all’erario.

Fatture inesistenti - nei guai sette imprenditori edili della Bassa

. . Sette imprenditori edili riconducibili a tre famiglie di Solesino e Stanghella sono stati denunciati in concorso per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture inesistenti e indebita compensazione.

Ne parlano su altre fonti Fatture inesistenti e interessi per 420mila euro, usura nel Varesotto: denunciati un imprenditore e due commercialisti.

Secondo fanpage.it: Fatture inesistenti e interessi per 420mila euro, usura nel Varesotto: denunciati un imprenditore e due commercialisti - Un imprenditore e due commercialisti sono stati denunciati dai militari della Guardia di Finanza di Varese con l'accusa di usura in concorso e dell'emissione ...

Scrive msn.com: Frode fiscale da 12 milioni di euro: denunciati 4 imprenditori dell'edile trevigiano e un commercialista. Emettevano fatture per operazioni inesistenti - Una volta scoperta la frode, la Fiamme Gialle hanno ottenuto la restituzione delle imposte evase, con sanzioni e interessi, per 3,8 milioni di euro. Fatture inesistenti sulle importazioni dalla ...

Nota di marigliano.net: Fatture per operazioni inesistenti: sequestrati oltre 6 milioni di euro a 5 persone - indagate per i reati di emissione e utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti . Le attività investigative, condotte in collaborazione con il Settore Contrasto Illeciti ...