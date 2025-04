Trump | ‘produrre in Usa non saremo ostaggio della Cina’

saremo tenuti in ostaggio da altri paesi, soprattutto da paesi come la Cina che fanno tutto quello che è in loro potere per mancare di rispetto agli americani. Non possiamo continuare a essere abusati sul commercio”. Lo ha detto Donald Trump su Truth, sottolineando che. Imolaoggi.it - Trump: ‘produrre in Usa, non saremo ostaggio della Cina’ Leggi su Imolaoggi.it NEW YORK – “Dobbiamo produrre negli Stati Uniti e nontenuti inda altri paesi, soprattutto da paesi come la Cina che fanno tutto quello che è in loro potere per mancare di rispetto agli americani. Non possiamo continuare a essere abusati sul commercio”. Lo ha detto Donaldsu Truth, sottolineando che.

Pechino chiede agli Usa di cancellare "totalmente" le tariffe doganali reciproche. Trump cala nei sondaggi, colpa della gestione economica del Paese. Giorgetti: "Negoziato non semplice".

Non possiamo continuare a essere abusati sul commercio". Lo ha detto Donald Trump su Truth, sottolineando che la Cina è il paese che "ci tratta peggio".

