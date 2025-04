Roma testa al Verona | oggi la ripresa domani giornata di riposo

Roma ferma a 54 punti, con la Juventus (quarta) che ora dista cinque lunghezze. La lotta per il quarto posto resta aperta, ma non c'è più margine d'errore. A sei giornate dalla fine, ogni partita è una finale, e la prossima – sabato all'Olimpico contro il Verona – dovrà necessariamente portare tre punti in dote.Condizioni da valutare per PellegriniDa valutare le condizioni di Lorenzo Pellegrini, uscito al 59' del derby dopo un duro colpo alla spalla destra. Il capitano giallorosso ha lasciato spazio a Shomurodov, e oggi – alla ripresa degli allenamenti a Trigoria – verrà monitorato dallo staff medico per valutare la sua disponibilità in vista del Verona.

