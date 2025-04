Frosinonetoday.it - Partecipato convegno sul tumore al seno negli abitanti della Valle del Sacco

Leggi su Frosinonetoday.it

Si è tenuto sabato scorso a Frosinone il“consapevolezza”. Abbiamo parlato dell’imprescindibile rapporto ambiente e cancro al. Narrato con fatti concreti ed inequivocabili la storia e quanto ancora in atto nelladel Sacco in termini di offesa alla salute per assenza.