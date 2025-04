Salviamo la nostra Terra il villaggio a Villa Borghese

Villa Borghese, a Roma, fino a domenica, è il palcoscenico della più grande manifestazione ambientale d'Italia: Il Villaggio per la Terra. Servizio di Alessio Orlandi

Salviamo la nostra Terra - il villaggio a Villa Borghese

Servizio di Alessio Orlandi The post Salviamo la nostra Terra, il villaggio a Villa Borghese first appeared on TG2000. . A Villa Borghese, a Roma, fino a domenica, è il palcoscenico della più grande manifestazione ambientale d’Italia: Il Villaggio per la Terra.

Villaggio della Terra 2025 a Roma dal 10 al 13 aprile : gli eventi in programma a Villa Borghese

Gli eventi gratuiti per grandi e piccoli inizieranno ogni giorno dalle 9 del mattino alle 19 di sera. Continua a leggere . Tra le novità di quest'anno la mostra interattiva "Dinosauri in Carne ed Ossa", curata dal palontologo Simone Maganuco.

Asl Roma 3 - 20 utenti dei centri diurni al Villaggio della Terra a Villa Borghese

Previsti un Workshop con l’arte del recupero durante il quale imparare a costruire con i materiali di recupero nuovi oggetti ridandogli vita e il Ri-biciclo, ovvero il riutilizzo dei copertoni e delle camere d’aria usati delle biciclette e non solo.

