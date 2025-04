The Penguin 2 potrebbe arrivare ma non adesso

Penguin, spin-off legato al mondo di The Batman di Matt Reeves, non è stata inizialmente concepita come un progetto destinato ad avere più stagioni. A confermarlo è stato Channing Dungey, dirigente di Warner Bros. Television Group, il quale ha chiarito che la serie con Colin Farrell nel ruolo del protagonista è stata sviluppata come una miniserie autoconclusiva. Tuttavia, questo non significa che non ci sia spazio per un ritorno.Il potenziale di un ritorno di The Penguin 2 StagioneDungey ha spiegato che, nonostante non esista al momento alcun piano concreto, ci sarebbe un forte interesse condiviso nel tornare a lavorare su quei personaggi. L’apertura arriva anche alla luce del successo della serie: tre Golden Globe, ottimi dati di ascolto e recensioni entusiastiche ne hanno fatto uno dei prodotti DC più apprezzati degli ultimi anni. Mistermovie.it - The Penguin 2 potrebbe arrivare, ma non adesso Leggi su Mistermovie.it Nonostante il grande successo ottenuto, la serie The, spin-off legato al mondo di The Batman di Matt Reeves, non è stata inizialmente concepita come un progetto destinato ad avere più stagioni. A confermarlo è stato Channing Dungey, dirigente di Warner Bros. Television Group, il quale ha chiarito che la serie con Colin Farrell nel ruolo del protagonista è stata sviluppata come una miniserie autoconclusiva. Tuttavia, questo non significa che non ci sia spazio per un ritorno.Il potenziale di un ritorno di The2 StagioneDungey ha spiegato che, nonostante non esista al momento alcun piano concreto, ci sarebbe un forte interesse condiviso nel tornare a lavorare su quei personaggi. L’apertura arriva anche alla luce del successo della serie: tre Golden Globe, ottimi dati di ascolto e recensioni entusiastiche ne hanno fatto uno dei prodotti DC più apprezzati degli ultimi anni.

Ne parlano su altre fonti The Penguin 2: sarebbe la serie perfetta per riscoprire questo villain dimenticato. The Penguin potrebbe ricevere una seconda stagione: discussioni in corso tra Matt Reeves e il suo team. Colin Farrell "ha sentito" che Pinguino potrebbe tornare in The Batman 2. The Penguin potrebbe non essere l'unica serie TV dedicata al mondo di The Batman. The Penguin: la serie ha già anticipato il nuovo villain di The Batman 2?. The Penguin: secondo Colin Farrell potrebbe non esserci una seconda stagione.

Secondo serial.everyeye.it: The Penguin 2 potrebbe essere l'occasione per rilanciare un villain DC sottovalutatissimo - Ora, tra le aspettative dei fan e alcune dichiarazioni che hanno già acceso l’hype per The Penguin, si fa strada l’idea che questa nuova stagione potrebbe osare di più, magari riportando in scena un ...

Scrive cinefilos.it: The Penguin – stagione 2 riceve un aggiornamento deludente da parte di un dirigente della Warner Bros. Television - Scopri l'aggiornamento deludente sulla stagione 2 di The Penguin, svelato da un dirigente della Warner Bros. Television.

Nota di serial.everyeye.it: The Penguin 2: sarebbe la serie perfetta per riscoprire questo villain dimenticato - Ora, tra le aspettative dei fan e alcune dichiarazioni che hanno già acceso l’hype per The Penguin, si fa strada l’idea che questa nuova stagione potrebbe osare di più, magari riportando in ...