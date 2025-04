Internews24.com - Infortunio Dumfries, tempi di recupero rigidissimi: «Fosse per lui sarebbe in campo già dopodomani ma ad Appiano ci si accontenterebbe di…»

di Redazionedi: «per luiingiàma.». L’obiettivo dello staff medicoL’muscolare rimediato da Denzelcomincia a pesare, soprattutto nelle rotazioni di Simone Inzaghi in questo aprile di fuoco per l’Inter. L’esterno olandese è stato una risorsa chiave di questa stagione dei nerazzurri. La Gazzetta dello Sport fa il punto suidiche mancano al suo rientro in: lo staff medico del club meneghino conta di poterlo rivedere intra la partita con la Roma e quella col Verona.– «E più va aggiunto, anche se è l’unico che potrà starsene tranquillo senza rischiare: vedrà il match dalla tribuna rossa di San Siro, non lontano dai dirigenti, proprio come fatto contro il Cagliari.