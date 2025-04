Il pugno di Mario Vargas Llosa a Gabriel Garcìa Marquez | la lite che chiuse una storica amicizia

Mario Vargas Llosa, morto all’età di 89 anni, è stato anche protagonista di polemiche. Una delle più note fu la rottura della sua lunga amicizia con Gabriel Garcìa Marquez, sul quale aveva scritto anche la tesi che gli fece ottenere il dottorato all'Università Complutense di Madrid. Lo scrittore peruviano, quasi un boxeur cresciuto in un'accademia militare (la Leoncio Prado di Lima) sferrò un pugno a Gabo in un cinema di Città del Messico, mandandolo al tappeto. Era il 1976. I motivi di questa aggressione non sono mai stati chiariti, per un accordo tra i due. Ma l'ipotesi è che Garcia Marquez abbia consigliato alla seconda moglie di Vargas Llosa, Patricia, di separarsi dopo l'infedeltà del marito. Quotidiano.net - Il pugno di Mario Vargas Llosa a Gabriel Garcìa Marquez: la lite che chiuse una storica amicizia Leggi su Quotidiano.net Lima, 14 aprile 2025 – Romanziere di fama, premio Nobel per la Letteratura, saggista. Nel corso della sua vita, però,, morto all’età di 89 anni, è stato anche protagonista di polemiche. Una delle più note fu la rottura della sua lungacon, sul quale aveva scritto anche la tesi che gli fece ottenere il dottorato all'Università Complutense di Madrid. Lo scrittore peruviano, quasi un boxeur cresciuto in un'accademia militare (la Leoncio Prado di Lima) sferrò una Gabo in un cinema di Città del Messico, mandandolo al tappeto. Era il 1976. I motivi di questa aggressione non sono mai stati chiariti, per un accordo tra i due. Ma l'ipotesi è che Garciaabbia consigliato alla seconda moglie di, Patricia, di separarsi dopo l'infedeltà del marito.

Nel 1990 si candidò alla presidenza del Perù, venendo sconfitto da Alberto Fujimori. Nato il 28 marzo 1936 ad Arequipa, in Perù, Mario Vargas Llosa è stato una delle voci più influenti della narrativa ispanoamericana.

