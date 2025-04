Mistermovie.it - Nuova serie TV di Harry Potter: aggiornamenti riservati, ma qualcosa si muove sul fronte Voldemort

Il rilancio in formatodel mondo dicontinua a prendere forma dietro le quinte. Alla guida del progetto televisivo c’è Channing Dungey, figura chiave di Warner Bros. Television, che ha recentemente parlato dello stato dei lavori. Per quanto riguarda i personaggi centrali —, Hermione e Ron — la ricerca è ancora aperta. Nulla è stato ancora ufficializzato e i provini sono tuttora in corso., la scelta più delicataTra i personaggi di spicco ancora senza volto c’è. Secondo quanto trapelato, la produzione si trova ora in una fase di selezione particolarmente delicata per questo ruolo. Diverse opzioni sono sul tavolo, ma nessuna decisione definitiva è stata ancora presa. Si tratta di un personaggio centrale, e la scelta dell’interprete richiede cautela e precisione.