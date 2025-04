Fermato un 17enne per l’omicidio di Davide Carbisiero nella sala slot di Cesa Caserta

Caserta, 14 aprile 2025 - È stato Fermato un 17enne per l'omicidio di Davide Carbisiero, il 19enne ucciso da tre colpi di arma da fuoco in una sala slot di Cesa, nel Casertano. Un proiettile gli ha tranciato la giugulare e il ragazzo - un incensurato di Succivo - è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue. La scoperta è avvenuta alle 7 di ieri mattina. nella tarda serata di ieri, i carabinieri di Caserta hanno eseguito il decreto di fermo emesso dal pm per i Minorenni di Napoli. Il ragazzino è stato accompagnato in un centro per minori. Ad incastrarlo sono state le immagini delle telecamere interne alla sala giochi. Si cerca il movente Sono in corso ulteriori indagini, condotte dai carabinieri del Gruppo di Aversa, per ricostruire il movente dell'omicidio. I militari avrebbero sentito diverse persone, circoscrivendo il campo dei sospetti a tre persone.

Diciannovenne ucciso nel Casertano - fermato un 17enne

Il minorenne è stato sentito dai carabinieri e dell’autorità giudiziaria, e al termine dell’interrogatorio è stato fermato per omicidio su disposizione della Procura per i minorenni di Napoli e condotto in un centro di giustizia minorile partenopeo in attesa della convalida del provvedimento.

Davide Carbisiero ucciso con un colpo di pistola alla giugulare : fermato un 17enne. Il corpo trovato in sala giochi

I colpi d'arma da fuoco sul corpo hanno confermato. . Davide Carbisiero è stato trovato morto intorno alle 7 di mattina di domenica 13 aprile in una sala giochi di Cesa, nel Casertano.

Diciannovenne ucciso nel Casertano - fermato un 17enne

L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri, mentre proseguono le indagini per chiarire il movente del delitto e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

