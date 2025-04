Arrestata un’altra donna legata a Matteo Messina Denaro è un’insegnante accusata di favoreggiamento aggravato

Matteo Messina Denaro, morto nel settembre del 2023 a pochi mesi dal clamoroso arresto a Palermo mentre usciva da una clinica dove era in cura per un tumore. L’Antimafia di Palermo ha chiesto e ottenuto l’arresto di una insegnante, Floriana Calcagno, 40 anni, che ha avuto una relazione con il latitante fino alla sua cattura ed è ora accusata di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena. Agli atti dell’inchiesta sono finite decine di foto, estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, che la ritraggono in compagnia del capomafia e che riprendono Messina Denaro circolare per strada tranquillamente in auto. Il padrino, in alcuni scatti, indossa un cappello a tesa larga e un foulard rosso. Ilfattoquotidiano.it - Arrestata un’altra donna legata a Matteo Messina Denaro, è un’insegnante accusata di favoreggiamento aggravato Leggi su Ilfattoquotidiano.it Tutte le donne del boss stragista e latitante. Continuano a riservare sorprese le indagini sulla latitanza di, morto nel settembre del 2023 a pochi mesi dal clamoroso arresto a Palermo mentre usciva da una clinica dove era in cura per un tumore. L’Antimafia di Palermo ha chiesto e ottenuto l’arresto di una insegnante, Floriana Calcagno, 40 anni, che ha avuto una relazione con il latitante fino alla sua cattura ed è oradie procurata inosservanza della pena. Agli atti dell’inchiesta sono finite decine di foto, estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, che la ritraggono in compagnia del capomafia e che riprendonocircolare per strada tranquillamente in auto. Il padrino, in alcuni scatti, indossa un cappello a tesa larga e un foulard rosso.

Potrebbe interessarti anche:

Inchiesta Hydra sul patto tra mafie in Lombardia : in 143 a processo - c’è anche il cugino di Matteo Messina Denaro

Continua a leggere . Tra loro c'è il boss Errante Parrino, legato a Matteo Messina Denaro. Il procuratore di Milano Marcello Viola e i pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane hanno chiesto il processo per 143 persone nell'ambito dell'inchiesta sul patto tra mafie in Lombardia.

Mafia : Sequestrati 3 milioni di euro all’autista di Matteo Messina Denaro

. L’impegno costante della Guardia di Finanza nella lotta alle attività illecite e di matrice mafiosa si concretizza ancora una volta in un'importante operazione.

Sequestro da 3 milioni all’autista di Matteo Messina Denaro : l’operazione della Guardia di Finanza

Gestiva un patrimonio di oltre 3 milioni di euro Giovanni Luppino, l’autista di Matteo Messina Denaro arrestato con il boss dai carabinieri il 16 gennaio 2023 a Palermo.

Ne parlano su altre fonti Porta la ex in una casa isolata in campagna e la violenta: l’aveva già legata e rapinata. Tempio, legava e violentava l’ex compagna: arrestato. Accusato di violenza sessuale a Tempio, sassarese scarcerato. Legata e violentata dall'ex in una casa in campagna a Tempio. Legata sentimentalmente a Messina Denaro: maestra condannata a 11 anni. Drogata, legata e stuprata negli studi di registrazione: un’altra donna accusa Sean “Diddy” Combs.

sibarinet.it comunica: DONNA STALKERIZZAVA UN’ALTRA DONNA a San Demetrio Corone: arrestata - una donna del posto accusata di atti persecutori, stalking, nei confronti di un’altra donna sempre di San Demetrio. LEGGI ARTICOLO COMPLETO ...

Nota di msn.com: Atti persecutori nei confronti di un'altra donna, arrestata - era un'altra donna, sua concittadina. La stalker, infatti, avrebbe messo in atto comportamenti molesti nei confronti della vittima provocandole uno stato di ansia e di paura tali da costringerla ...

cosenza.gazzettadelsud.it riferisce: Arrestata a San Demetrio Corone per atti persecutori nei confronti di un'altra donna - I Carabinieri della Stazione di San Demetrio Corone hanno arrestato in flagranza una donna accusata di atti persecutori nei confronti di un'altra cittadina del comune. L'operazione è avvenuta lo ...