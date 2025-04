Ilfattoquotidiano.it - Strage di Sumy, sono 7 i bambini morti. Kallas (Ue): “Massima pressione sulla Russia”. Zelensky a Trump: “Venga a vedere la distruzione”

Ladi– oltre 30 civili uccisi, tra cui 7, da missili russi nella domenica delle Palme – provoca l’indignazione della comunità internazionale. In Ucraina “vengono uccisi civili” ed “è già passato un mese da quando l’Ucraina ha accettato un cessate il fuoco incondizionato, cosa che non abbiamo visto da parte russa – ha detto dice l’Alta rappresentante Ue per la Politica estera Kajaarrivando al Consiglio affari esteri a Lussemburgo -. Ciò che è chiaro è che dobbiamo sostenere di più l’Ucraina.lieta diche abbiamo già messo insieme i 2/3 della mia iniziativa sulle munizioni. Ma ovviamente dobbiamo fare di più. Quest’anno i paesi europei sigià impegnati a stanziare 23 miliardi di euro, più dell’anno scorso. Ma dobbiamo anche fareaffinché fermi questa guerra”.