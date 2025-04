Dopo la strage della domenica della Palme la Russia attacca anche Odessa

Dopo la strage della domenica delle Palme a Sumy con almeno 34 morti e oltre 120 feriti, nella notte le sirene hanno suonato a Odessa, dove i droni hanno colpito anche un ospedale. La capitale Kiev e altre zone del Paese sono in allerta. "Solo un bastardo può fare una cosa simile", le prime parole di Zelensky, che invita Trump a "visitare la devastazione" e a dare subito il via ad un piano per fermare la guerra. Tgcom24.mediaset.it - Dopo la strage della domenica della Palme, la Russia attacca anche Odessa Leggi su Tgcom24.mediaset.it Non si ferma l'offensiva russa in Ucraina e,ladellea Sumy con almeno 34 morti e oltre 120 feriti, nella notte le sirene hanno suonato a, dove i droni hanno colpitoun ospedale. La capitale Kiev e altre zone del Paese sono in allerta. "Solo un bastardo può fare una cosa simile", le prime parole di Zelensky, che invita Trump a "visitare la devastazione" e a dare subito il via ad un piano per fermare la guerra.

Zelensky dopo la strage di Sumy : “La Russia non ha paura. Serve un’azione decisa”

È quanto chiede Volodymyr Zelensky nel giorno dell’attacco russo alla città di Sumy che ha portato alla morte di oltre 30 persone tra cui due bambini.

